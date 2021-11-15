С соседями лучше дружить. Как Польша «довоевалась» с Белоруссией до миграционного кризиса

В миграционном кризисе на польско-белорусской границе наконец-то нашли виноватого — это Россия. Польша и даже давно вышедшая из ЕС Великобритания в один голос утверждают, что «закидать» Европу афганскими, иракскими, сирийскими и йеменскими мигрантами решила Москва, сговорившись с Минском.

Теперь тренды в миграционной политике поменялись полярным образом: прежде лояльная к приезжим Центральная Европа оставляет Польшу один на один с потоком новоприбывших и не спешит давать убежище людям, бегущим от ужасов войны на родине. Белоруссия же, создавшая гуманитарный сухопутный коридор к границе с ЕС, все еще демонизируется как «диктатура», в которой нарушаются права человека. А ее помощь беженцам расценивается как «гибридная война».

Быть может Европу больше устраивало, когда мигранты массово гибли в Средиземном море? Но оставим этический вопрос лицемерной политики на совести ЕС. Куда важнее не забывать, с чего все началось. За войны на Ближнем Востоке ответственны западные силы — польский (и не только) контингент действовал и в Афганистане, и в Ираке. Но ответить рискует Россия - очередными

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую», — отбивается тем временем от антироссийских заявлений президент Владимир Путин.

Global Look Press / Patrick Pleul

Ситуация накаляется

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «неоимпериальная политика России прогрессирует»: «заказчик» миграционного кризиса якобы находится в Москве, а его «исполнитель» — Александр Лукашенко.

В понедельник, 15 ноября, вице-премьер Польши призвал исключить РФ и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований. России, чьи спортсмены «на особых условиях» выступали на Олимпиаде не под национальным флагом, уже не привыкать. Но тенденция наблюдается опасная.

Пока в «головных» Евросоюза — Париже и Берлине — тактично отмалчиваются, не спеша разыгрывать «русскую карту», обвинения Варшавы перешли из области политической риторики в юридическую.

15 ноября польская прокуратура обвинила двух россиян в пособничестве нелегальной миграции — им грозит до восьми лет лишения свободы. Еще один подозреваемый, гражданин Украины, находится в розыске. Удивительно, что россиян под польским следствием пока только двое: в попытках снять себя ответственность за собственные действия Варшава может пойти и дальше.

«[Западные страны] снесли целый ряд неплохо организованных, уж как они могли быть на Ближнем и Среднем Востоке организованы, режимов, некоторые из которых с точки зрения уровня жизни вообще были процветающими, как Ливия, так и чего [Европе] хотеть?», — вопрошает политолог, глава «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Global Look Press / Attila Husejnow

Что посеяли, то и пожинают

Лукашенко уверен, что Польша намеренно желает вовлечь в приграничный конфликт Россию. Для своей страны ничего хорошего он не ждет и готов «жестко ответить на новые санкции ЕС», подчеркнув, что Минску «отступать некуда».

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком, и все. Ничего подобного», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Прошлое обещание президент РБ сдержал, предупредив: «Теперь сами их [мигрантов] ловите».

Именно западные санкции, введенные после инцидента с посадкой самолета Ryanair и арестом беглого оппозиционера Романа Протасевича, стали одной из причин миграционного кризиса. В июне Минск вышел из «Восточного партнерства», отказавшись препятствовать миграции в Евросоюз: у «задушенной» экономики страны не осталось ресурсов на роль заградительного кордона для восточных рубежей ЕС. Экспорт из РБ в Европу фактически прекратился: «гуманный» метод давления якобы ради «прав человека» — из разряда кубинской экономической блокады руками США.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Первой «завыла» Литва — маленькая страна с небольшими по численности пограничными войсками, явно преувеличившая свою геополитическую роль в антиправительственных белорусских протестах. В итоге литовские власти остались один на один с мигрантами, готовыми на все ради новой жизни в комфортных европейских странах.

Польша, поддерживающая белорусские протесты и рублем, и пропагандой, столкнулась с последствиями только сейчас. «Неоимпериальная» политика ничуть не «травоядной» Варшавы в отношении Минска подвела страну под миграционную катастрофу. И даже Германия с Францией признавать Польшу жертвой не торопится.

Мораль «басни» такова: с соседями лучше дружить, а не расшатывать их режим «под шумок» вместе с остальной западной конъюнктурой. Последней ничего не угрожает, а консервативной католической Польше — тысячи ближневосточных мигрантов на границе. Да и уроки истории лучше не забывать. Эпизод с участием Польши в разделе Чехословакии пусть и произошел 83 года назад, но хорошо запомнился. И ничем хорошим для деливших не закончился.