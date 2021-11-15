Политолог Данилин назвал имя преемника Зеленского на посту президента Украины

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Прямой» признался, что допускает свое выдвижение на пост президента Украины в 2024 году. Кроме того, он добавил, что намерен создать собственную политическую партию.

Украинский политолог Михаил Погребинский неоднократно отмечал, что Разумков способен составить Владимиру Зеленскому реальную конкуренцию на президентских выборах. По словам эксперта, бывший спикер Верховной рады идеально подходит на роль правителя, который будет продвигать интересы США.

Аналогичного мнения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он полагает, что Разумков имеет все шансы занять место Зеленского, но при определенных условиях.

«Он сможет успешно баллотироваться в президенты, если пройдет соответствующий кастинг в Вашингтоне и при этом заручится устойчивой поддержкой у кого-то из украинских олигархов», — объяснил Брутер.

Политолог уверен, что финансовую поддержку Разумков сможет получить только от предпринимателя Рината Ахметова, у которого установились натянутые отношения с действующей властью на Украине. На это указывает тот факт, что экс-спикер Рады регулярно появляется на телеканалах, принадлежащих олигарху, с критикой в адрес Зеленского.

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Что касается «кастинга» в США, то Разумкову необходимо получить «рукоположение» и «разрешение» на борьбу с киевскими властями. Есть основания полагать, что политик сможет добиться от Вашингтона должной поддержки хотя бы потому, что в администрации американского президента действующего украинского лидера не очень-то жалуют, подчеркнул политолог в беседе с «Политикой Сегодня».

«Зеленского они в любом случае не любят, потому что те люди, которые сейчас у власти в США, приводили к власти Порошенко. Для них Порошенко гораздо удобнее, потому что он не склонен к фантазиям от слова совсем. Он выполнял ту повестку, которую ему навязывали… А когда Зеленский "выбил" Порошенко, они затаили на Зеленского не то что обиду, а недоверие, которое продолжается до сих пор и, скорее всего, даже усилилось», — рассуждает эксперт.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин склонен считать, что на Украине ситуация настолько плоха, что народ готов проголосовать за любого политика, который что-то пообещает. В данных обстоятельствах совершенно не важно будет это Разумков или кто-то иной. Главное, чтобы кандидат выступал против действующего президента.

«Зеленский так выиграл Порошенко. И Зеленского тоже любой человек сможет обыграть», — заявил Данилин в разговоре с «ПС».

Ранее политолог Андрей Золотарев озвучил мнение, что Разумков стал для украинского президента прямым конкурентом, который способен не только завоевать расположение избирателей, но и «перетянуть» на свою сторону часть политических последователей Зеленского.