Польша предъявила двум гражданам РФ обвинения в нелегальной перевозке мигрантов

Прокуратура Польши предъявила двум россиянам обвинения в организации нелегальной перевозки беженцев из Ближнего Востока в ФРГ.

По информации прокуратуры, двое организаторов чеченской национальности нелегально проживали на территории Польши. Третий сообщник, который по совместительству является организатором незаконной перевозки мигрантов, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест.

«Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины», — указано в сообщении.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.