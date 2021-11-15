Представитель Белого дома Псаки вступилась за Камалу Харрис после критики ее деятельности

Вице-президент США Камала Харрис является смелым лидером, который взял на себя решение ключевых задач. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Официальный представитель Администрации президента США ответила на критику деятельности Камалы Харрис на своем посту. По словам Псаки, вице-президент взяла на себя решение таких ключевых задач, как обеспечение избирательного права, устранение коренных причин миграции и расширение сети высокоскоростной связи.

«Харрис является не только очень важным партнером Байдена», — написала пресс-секретарь Белого дома в Twitter.

Бывшие и нынешние помощники вице-президента США, а также члены администрации, демократы и другие чиновники ранее раскритиковали ее в интервью телеканалу CNN. По их мнению, Харрис не подготовлена к выполнению своих обязанностей.