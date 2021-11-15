Посол РФ в Кабо-Верде Поклонская объяснила получение квартиры в Москве многолетней службой

Никакой сенсации в получении квартиры в Москве по итогам 20-летней службы в органах власти просто нет, рассказала посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская.

Ранее издание «Важные истории» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) обнародовало информацию о том, что Поклонской была предоставлена в собственность служебная квартира в Москве. Помимо этого в материале был указан адрес дипломата.

Соответствующие данные Поклонская прокомментировала РИА Новости. По ее словам, разглашение места ее проживания является недопустимым с точки зрения личной безопасности, а сама публикация была «попыткой опорочить».

«Никакой сенсации в этом нет, как бы кто ни пытался это преподнести. Квартиру я получила впервые за 20 лет службы в органах прокуратуры и власти», — подчеркнула посол.

Ранее Поклонская заявила, что всем следует «равняться» на депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, который из любви к родине шлет угрозы. Так посол ответила на обещание политика «упаковать ее в СИЗО», сообщает телеканал «360».