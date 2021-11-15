Водитель взорвавшегося в Ливерпуле такси закрыл боевика в машине и предотвратил теракт

Водитель такси, взорвавшегося возле ливерпульской больницы накануне, закрыл боевика в машине, тем самым, предотвратив трагедию с большим количеством жертв. Подробности инцидента сообщает английский таблоид The Sun.

Согласно данным, предоставленным изданием, мужчина за рулем такси обнаружил у пассажира взрывное устройство. Тогда водитель выпрыгнул из автомобиля и запер его, оставив террориста внутри. Напомним, что в результате взрыва погиб один человек, и он находился внутри автомобиля.

При этом мужчина, который успел закрыть боевика внутри, получил травмы и ожоги, после чего был госпитализирован. Как стало известно, ливерпульская полиция задержала троих человек по подозрению в причастности к совершению преступления. Ими оказались мужчины в возрасте 21 года, 26 и 29 лет. Оперативные мероприятия проводились в рамках противодействия терроризму, хотя официально власти Великобритании не признали произошедшее терактом.