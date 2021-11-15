Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские нападающие «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин набрали в сумме четыре очка.

Матч завершился со счетом 6:1. Кузнецов отметился забитой шайбой и результативной передачей, капитан вашингтонской команды дважды ассистировал одноклубникам.

Так, 36-летний Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по голевым передачам среди российских хоккеистов, сравнявшись с Павлом Дацюком. На счету обоих хоккеистов по 604 ассиста. Лучшим ассистентом среди россиян в заокеанской лиге является Сергей Федоров (696 результативных пасов).