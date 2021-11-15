Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия с заполняемостью помещения до 70%

Закрытые помещения для проведения массовых мероприятий с 15 ноября разрешено заполнять на 70%, но только при одном условии.

Так, у посетителей должны быть на руках QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России вступило в силу с понедельника.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — говорится в официальном документе.

Законопроект о QR-кодах в Госдуме назвали оправданным способом снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией в России. При этом законопроект не предполагает, что QR-коды понадобятся при походе в магазин за продуктами, аптеку или для покупки товаров первой необходимости, передает телеканал «360».