Глава МИД Чехии Кулганек заявил о готовности страны помочь Польше в миграционном кризисе

Прага намерена помочь Варшаве в разрешении обстановки на польско-белорусской границе. Об этом заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Чехии, во время телефонных переговоров с главой польской дипломатии Збигневом Рау они обсудили миграционный кризис на границе.

«Я выразил поддержку Польше и подтвердил нашу готовность оказать нашу помощь в случае необходимости», — сообщил Кулганек в Twitter.

Следует отметить, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда у заграждения собралось около 2 тыс. беженцев. Нелегалы разбили стихийный лагерь.

Ранее Якуб Кулганек рассказал, что в понедельник в рамках встречи глав МИД стран Евросоюза состоится совещание министров иностранных дел «вышеградской четверки» (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия). Стороны обсудят ситуацию с миграционным кризисом.