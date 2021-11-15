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Глава Мурманской области ушел на самоизоляцию

Происшествия
Глава Мурманской области ушел на самоизоляцию

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил об уходе на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Глава региона сообщил на своих страницах в соцсетях, что в кругу его близких подтвердился COVID-19. Чибисов отметил, что все тесты на коронавирус у него отрицательные, но в соответствии с правилами он ушел на самоизоляцию.

Губернатор области отметил, что работу и совещания будет продолжать в дистанционном формате. Он отметил, что рабочий график остается прежним, за исключением выездных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Новгородский губернатор ушел на самоизоляцию после COVID-19 у родственника. По его словам, болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы.

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