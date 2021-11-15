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Росстат подвел предварительные итоги Всероссийской переписи населения

Общество
Росстат подвел предварительные итоги Всероссийской переписи населения

Замглавы Росстата Павел Смелов заявил об окончательном подсчете предварительных итогов Всероссийской переписи населения.

Российская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она проходила как в формате обхода квартир, так и в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Об этом Смелов рассказал «Коммерсанту».

«По предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100%», — заявил он.

Смелов отметил, что этот показатель складывается из оценки численности населения страны по данным предыдущей переписи и оперативной информации некоторых ведомств. Однако в полученных данных есть много погрешностей, которые будут «вычищаться». К концу января буду первые точные предварительные результаты.

Ранее Депутат Госдумы Елена Цунаева назвала главную цель Всероссийской переписи населения. Основная задача — выявить категорию граждан, которая нуждается в государственной помощи, сообщила она.

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