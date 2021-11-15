Росстат подвел предварительные итоги Всероссийской переписи населения

Замглавы Росстата Павел Смелов заявил об окончательном подсчете предварительных итогов Всероссийской переписи населения.

Российская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она проходила как в формате обхода квартир, так и в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Об этом Смелов рассказал «Коммерсанту».

«По предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100%», — заявил он.

Смелов отметил, что этот показатель складывается из оценки численности населения страны по данным предыдущей переписи и оперативной информации некоторых ведомств. Однако в полученных данных есть много погрешностей, которые будут «вычищаться». К концу января буду первые точные предварительные результаты.

Ранее Депутат Госдумы Елена Цунаева назвала главную цель Всероссийской переписи населения. Основная задача — выявить категорию граждан, которая нуждается в государственной помощи, сообщила она.