Немецкий политик Шульц признал, что отношения России и ФРГ сейчас не в лучшей форме

Россия является значимым партнером ФРГ и Европейского союза. В то же время Германия — самый мощный экономический член Евросоюза, заявил экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

Шульц назвал Евросоюз самым значимым и перспективным рынком. Поэтому для России должна быть важна его нормальная работа. То же касается вопроса энергетической безопасности, защиты окружающей среды и прочего. Об этом Шульц заявил «Коммерсанту».

«Отношения надо развивать — на основании взаимного уважения и взаимопонимания, но и с учетом необходимых далеко идущих решений в постоянно меняющемся мире», — сказал немецкий политик.

На данный момент между государствами есть огромное количество вызовов. Однако отношения между Россией и Германией довольно устойчивы, чтобы справиться с ними, о чем свидетельствует теплые встречи с представителями РФ.