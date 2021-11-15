Прокуратура нашла массовые ошибки в сведениях о доходах депутатов гордумы в Твери

Прокуратура выявила повальные нарушения, допущенные депутатами Тверской городской думы при подаче сведений о доходах и активах, заявили участники спецзаседания городской думы по этому вопросу.

По данным прокуратуры, 30 из 33 депутатов скрыли банковские счета, некоторые не задекларировали доходы и недвижимость. Однако все парламентарии отделались лишь предупреждением, сообщает со ссылкой на трех участников закрытого заседания тверской думы, на котором рассматривался вопрос о массовых нарушениях «Коммерсант».

В прокуратуре Тверской области изданию рассказали, что нарушения допущены в декларациях за 2017 и 2018 годы. В результате прошедшей в начале прошлого года проверки, ведомство обнаружило массовое сокрытие открытых депутатами или их супругами банковских счетов. Также прокуратура выявила «единичные факты» доходов и объектов недвижимости.

Выявленные прокуратурой нарушения не грозят депутатам серьезными проблемами, отмечает издание. Специальная комиссия считает их «несущественным искажением».