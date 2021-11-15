Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в Альянс

Страны НАТО еще не пришли к единому мнению по вопросу вступления Украины в блок, сообщил в интервью HBO генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что для принятия Украины в блок к единому мнению должны прийти все 30 членов НАТО. Однако пока в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по этому вопросу.

«Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 членов должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что блок укрепил отношения с Украиной. Однако страна не подпадает под действие предусматривающей коллективную оборону статьи устава организации, подчеркнул Столтенберг.

В НАТО заявляли, что Украина и Грузия со временем станут членами Альянса еще в апреле 2008 года. Однако блок не предоставил Киеву и Тбилиси План действий по членству (ПДЧ), который стал бы первым шагом в процедуре по их приему в организацию.