Макрон незаметно поменял оттенок синего цвета на флаге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок синего цвета на французском флаге на более темный, и это оставалось незамеченным более года, сообщает газета Le Parisen.

Теперь триколор Франции состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Изменения были внесены 13 июля 2020 года. Соответствующее решение президент страны принял после того, как с инициативой об изменении цвета выступил операционный директор в Елисейском дворце Арно Жоленс.

Смена цвета оставалась незамеченной больше года, поскольку об изменениях не было объявлено официально, сообщает Europe 1. Более темный оттенок синего цвета стал отсылкой к французскому флагу 1793 года. В издании отмечают, что отчасти решение было эстетическим, так как флаги Франции и Евросоюза часто находятся рядом, а их цвета совпадают.