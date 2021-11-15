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Макрон незаметно поменял оттенок синего цвета на флаге Франции

Политика
Макрон незаметно поменял оттенок синего цвета на флаге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок синего цвета на французском флаге на более темный, и это оставалось незамеченным более года, сообщает газета Le Parisen.

Теперь триколор Франции состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Изменения были внесены 13 июля 2020 года. Соответствующее решение президент страны принял после того, как с инициативой об изменении цвета выступил операционный директор в Елисейском дворце Арно Жоленс.

Смена цвета оставалась незамеченной больше года, поскольку об изменениях не было объявлено официально, сообщает Europe 1. Более темный оттенок синего цвета стал отсылкой к французскому флагу 1793 года. В издании отмечают, что отчасти решение было эстетическим, так как флаги Франции и Евросоюза часто находятся рядом, а их цвета совпадают.

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