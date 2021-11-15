Киевлян предупредили о масштабных отключениях света

Киеву и другим украинским регионам грозят веерные отключения света, заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Масштабные отключения начнутся с украинской столицы. Об этом Кинах заявил на «4 канале».

«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», — сказал эксперт.

Кинах подчеркнул, что масштабные отключения света необходимо жестко контролировать. Без света могут остаться коронавирусные и хирургические отделения, а также роддома. Поэтому, по словам специалиста, необходимо отрабатывать очень четкий график прохождения отопительного сезона.

Ранее на Украине отключились 90% мощностей государственных теплоэлектростанций из-за дефицита угля. В общей сложности не работают 14 энергоблоков, а на шести ремонтируют оборудование.