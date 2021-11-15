Российский робот «Маркер» сможет автономно доставлять грузы

Российский роботизированный комплекс «Маркер» получил функцию «курьера». Теперь он сможет транспортировать грузы в автономном режиме. Об этом рассказал главный конструктор-руководитель лаборатории НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.

В качестве грузов могут быть использованы контейнеры, капсулы для эвакуации раненых, которые оснащены системой жизнеобеспечения, емкости с топливом и другое. Об этом Богданов пояснил в интервью РИА Новости.

Робототехническая платформа может самостоятельно выполнять погрузку и разгрузку контейнеров и доставку в обозначенную точку согласно маршрутного задания», — рассказал он.

По словам главного конструктора, такие технологии могут быть применены для автоматизации складских работ, а также для автономного обеспечения грузами подразделений Минобороны России, объектов инфраструктуры и частных организаций.