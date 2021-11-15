Блинкен выразил поддержку Польше в связи с кризисом из-за мигрантов

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал Польшу «перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов».

Об этом политик сообщил в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау, указано в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса. Беседа состоялась в субботу.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обвинения в адрес России насчет того, что Москва должна была «надавить» на Минск — это попытки переложить с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова помочь и поспособствовать урегулированию вопроса.

Украина и западные государства тем временем продолжают беспокоиться про якобы усилившуюся агрессию со стороны России. На это еще весной этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и может делать это на свое усмотрение как угодно в пределах своих границ.