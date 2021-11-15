Глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в граничащих с Белоруссией регионах

Украина может ввести режим чрезвычайного положения в приграничных регионах страны, если ситуация обострится на границах с Белоруссией. Соответствующим заявлением поделился глава МВД Денис Монастырский.

Совещание о кризисе мигрантов на границах Европы с Белоруссией состоялось в Луцке. В нем участвовали главы администраций и министры, а также послы Варшавы и Вильнюса. Недавно украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что кризис мигрантов на белорусско-польских границах не повлияет на въезд белорусов на Украину.

Глава МВД на брифинге заявил, что стороны проработали разные сюжеты этих действий. По словам Монастырского, также было рассмотрено введение ЧП в этих приграничных областях. Министр внутренних дел ответил, что Киев не планирует привлекать военных с востока и юга страны для охраны границ с Белоруссией.