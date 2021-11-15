Украина получила 80 тонн боеприпасов от США

Киев получил от Вашингтона 14 ноября 80 тонн боеприпасов. Соответствующей информацией поделился пресс-центр американского посольства на Украине.

Представители дипмиссии сообщили, что Киев получил около 80 тонн боеприпасов от Вашингтона во время четвертой поставки из США в рамках дополнительного сотрудничества, размер которого составляет 60 миллионов долларов. Эту помощь президент Соединенных Штатов Джо Байден направил Киеву в августе, что показывает преданность Вашингтона успеху стабильного, демократичного и свободного Киева, подытожило посольство.

Недавно глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что страна в период с 2014 года потратили больше 2,5 млрд долларов для помощи военным Украины. Он также напомнил, что американский президент одобрил военную помощь Киеву, сумма которой составляет 60 млн долларов.