Ведущий «Дома-2» Беккужев: Тарасов хотел видеть Бузову домохозяйкой

Ведущий шоу «Дом-2» Антон Беккужев во время новой серии программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказал, что мешало Ольге Бузовой работать 24/7.

Беккужев запомнил Бузову по первым впечатлениям как высокую девушку на высоких каблуках. Однако заботливость Ольги особенно впечатлила ведущего «Дома-2». Во время планерок всегда были вкусные сюрпризы от телеведущей. Она делилась бутербродами, самостоятельно готовила пирожки и оливье. Певица кормила и членов семьи, и членов своей команды на проекте, передает ФАН.

Ведущий «Дома-2» отметил, что Ольга уже в 2010 году старалась быть везде. Бузова участвовала в разных проектах, записывала песни. Телеведущая также снималась в сериалах. Однако брак с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасова был сдерживающим фактором. Экс-супруг телеведущей хотел видеть ее домохозяйкой и не давал Ольге работать 24/7.