Обвинения Лондона в сторону Москвы из-за кризиса беженцев на границе польско-белорусской поражают масштабом своего цинизма, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Великобританский министр иностранных дел Элизабет Трасс недавно сообщила, что Россия ответственна за кризис беженцев на границе Белоруссии и Польши. По ее словам, Москве необходимо надавить на Минск. Джабаров в личном канале в Telegram написал, что Трасс напрямую обвинила Москву в кризисе мигрантов из Ирака на польско-белорусской границе.

«Масштаб политического и нравственного цинизма британских политиков поражает», — поделился он.

Джабаров напомнил, что США и Великобритания обманули всех, когда обвинили Ирак во главе с Саддамом Хусейном в создании и хранении химического вооружения. По его словам, армии США, Великобритании и Польши вторглись на территорию Ирака в 2003 году. Эти войска убивали мирное население и уничтожали их жилища.