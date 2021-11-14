Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Половина американцев не одобряют политику Байдена

Политика
Половина американцев не одобряют политику Байдена

Половине американцев не нравится работа президента США Джо Байдена на посту главы государства. Такие данные следуют из опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.

Рейтинг одобрения Байдена в итоге достиг нового антирекорда с момента вступления в должность. Работу американского президента поддержали 41% опрошенных.

Менее половины, около 39% респондентов, положительно оценили его деятельность в экономической области, негативно высказались 55% жителей США. Меры Байдена по борьбе с пандемией коронавируса поддержали 47% респондентов, выступили против — 49%.

Также 31% опрошенных считают, что политик выполняет свои предвыборные обещания, противоположного мнения придерживаются 51% американцев. Кроме этого, 35% респондентов, считают, что Байден сделал «много» или «достаточно», а 63% — «мало» или «ничего».

#опрос #рейтинг #байден