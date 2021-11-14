Половина американцев не одобряют политику Байдена

Половине американцев не нравится работа президента США Джо Байдена на посту главы государства. Такие данные следуют из опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.

Рейтинг одобрения Байдена в итоге достиг нового антирекорда с момента вступления в должность. Работу американского президента поддержали 41% опрошенных.

Менее половины, около 39% респондентов, положительно оценили его деятельность в экономической области, негативно высказались 55% жителей США. Меры Байдена по борьбе с пандемией коронавируса поддержали 47% респондентов, выступили против — 49%.

Также 31% опрошенных считают, что политик выполняет свои предвыборные обещания, противоположного мнения придерживаются 51% американцев. Кроме этого, 35% респондентов, считают, что Байден сделал «много» или «достаточно», а 63% — «мало» или «ничего».