Экс-спикер Рады Разумков рассказал о планах баллотироваться в президенты Украины

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, который был отправлен в отставку 7 октября, намекнул о планах баллотироваться в президенты Украины. При этом он заявил, что решение будет принимать народ страны.

Депутат Верховной рады рассказал, что готовится к любым политическим вызовам. Кроме этого, он подчеркнул, что с серьезностью подходит к любым процессам, в которых участвует, а также ко всем своим должностям.

«Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении. Могу ли я быть президентом - это будет ответ людей», — добавил Разумков.

Ранее экс-спикер Рады направил председателю парламента Руслану Стефанчуку запрос о создании межфракционного объединения «Разумная политика». Туда вошли 25 депутатов, 19 из которых из партии «Слуга народа». По словам политологов, в скором времени действующий президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над всей Радой.