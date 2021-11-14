ПФР напомнил россиянам о необходимости соблюдать правила получения пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил россиянам, что они могут лишиться пенсии, если не будут соблюдать правила ее получения. Об этом пишет «Парламентская газета».

К прекращению выплат приводит ее неполучение на почте или у почтальона в течение шести месяцев. Непрохождение инвалидами в переосвидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы также может привести к указанным последствиям.

Если студент старше 18 лет, которому начислена пенсия по потере кормильца, не подтвердит факт своего обучения в вузе, он теряет право на получение выплаты. Иностранный пенсионер, не продливший вид на жительство, тоже не может рассчитывать на перечисление денежных средств.

Кроме этого, россиянин переехавший за границу для продолжения получения пенсии должен подать заявление в ПФР. Если он этого не сделает, а ведомство выяснит, что человек живет за рубежом, оно приостановит выплаты на полгода.

Россияне могут рассчитывать на максимальную пенсию в случае предоставления в ПФР всех необходимых документов. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.