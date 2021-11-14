Мясников призвал проверить состояние щитовидной железы при онемении конечностей

Регулярное онемение и покалывание в конечностях может свидетельствовать о наличии у человека серьезных заболеваний, предупредил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Зачастую к появлению онемения приводят такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя. Еще одной популярной причиной возникновения подобных ощущений может быть пережатие нерва, приводящее к нейропатии.

«Это иногда очень мешает жить так, что приходится делать операцию», — добавил медик в эфире передачи «О самом главном».

Однако если человек ощущает онемение слишком часто, ему следует проверить состояние щитовидной железы, добавил специалист. В некоторых случаях онемение и покалывание свидетельствует о развитии артрита, остеохондроза и сахарного диабета.

Александр Мясников ранее заявил, что атеросклероз способен развиться при любом уровне холестерина. Именно поэтому очень важно постоянно следить за его количеством в организме.