Правила совершения операций с наличными деньгами изменятся в России с 16 ноября

Государственная дума приняла поправки к правилам совершения операций с наличными деньгами, касающиеся размена купюр или обмена поврежденных средств в банках. Подробности сообщает PRIMPRESS.

Сейчас для совершения указанных операций финансовые организации должны идентифицировать гражданина, поэтому банки требуют у клиентов паспорт. С 16 ноября этого не потребуется, если сумма для обмена или размена не будет превышать 40 тысяч рублей.

В том случае, когда сумма денежных средств составит от 40 до 100 тысяч рублей, банки получат возможность воспользоваться механизмом упрощенной идентификации. Однако если гражданин вызовет подозрения у работника кредитного учреждения, его попросят предъявить документ, удостоверяющий личность. Для других операций с наличностью правила останутся прежними.

Между тем россияне все чаще отказываются от наличных денег. Безналичная оплата не только очень удобна, но и более гигиенична в сравнении с оплатой бумажными деньгами и безопасна.