Авраам Руссо рассказал, как хирург вправлял ему нос после нападения

Российский певец Авраам Руссо стал жертвой нападения в далеком 2004 году. После случившегося хирургу пришлось вправлять нос артисту.

Свыше 17 лет назад на Авраама Руссо напали несколько человек и похитили его. На протяжении некоторого времени певца удерживали и избивали.

Один из ударов пришелся в нос. Музыкант в рамках программы «Секрет на миллион» рассказал, как врач вправлял ему часть лица.

«Очень изуродовали мой нос. Первая операция — ставили на место. После этого друг-хирург выпрямил, потому что торчала кость, страшно было. С дыханием проблем нет», — поделился он.

После исправления носа ничего помощь хирурга ему больше не требовалась. Сам Руссо признался, что всегда мечтал скорректировать уши.