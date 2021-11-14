Адвокат Гинзберг спрогнозировал разрыв «ткани» демократии на выборах США в 2024 году

Демократическая система в 2020 году испытывала сильное воздействие со стороны экс-президента США Дональда Трампа. В 2024 она может не выдержать давления и рухнуть. С таким мнением выступил ведущий адвокат по выборам Бен Гинзберг.

Эксперт прокомментировал слова Трампа о намерении принять участие в борьбе за кресло главы государства в 2024 году. Также адвокат оценил заявление политика о краже президентом США Джо Байденом голосов на выборах в 2020 году. Слова специалиста приводит The Guardian.

«В 2020 году Дональд Трамп оказал огромное давление на ткань демократии, на страну. В 2024 году натяжение этой ткани может привести к ее разрыву», — сказал Гинзберг.

Другие американские специалисты испугались подрыва выборов в 2024 году из-за неожиданного возвращения Трампа. Также собеседники издания выразили обеспокоенность из-за возможного признания итогов выборов недействительными.

«Наибольшую озабоченность у меня сейчас вызывает возможность подрыва выборов. Я никогда не думал, что буду беспокоиться об этой вероятности в Соединенных Штатах», — заявил ученый-юрист Рик Хасен.

Ранее Дональд Трамп направил в редакцию Wall Street Journal открытое письмо, где заявил о фальсификации президентского голосования в штате Пенсильвания. Он оспорил позицию журналистов, которые сочли незначимыми 72 тысячи подтасованных бюллетеней.