Заслуженный артист Кошонин считает фильм «16-й» примером полезной политической сатиры

Кинокартина «16-й» наглядно демонстрирует, что жанр политической сатиры должен существовать, заявил заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин.

В интервью Федеральному агентству новостей актер оценил фильм петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Лента повествует о событиях, предшествующих победе Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года. Изначально картина позиционировалась в качестве документального фильма, но зрителей ждал неожиданный поворот — авторы презентовали комедию.

Кошонин, в свою очередь, высоко оценил работу авторов. На примере фильма «16-й» он объяснил, что политическая сатира не только не мешает, но и является полезной.

«Фильмы в жанре политической сатиры должны существовать. Они не мешают. Они должны помогать. Должен наконец-то появиться современный Салтыков-Щедрин», — констатировал актер.

Всероссийская премьера киноленты Пригожина «16-й» состоялась 8 ноября. С 11 ноября фильм доступен в онлайн-кинотеатрах.