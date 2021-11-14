Политолог Гигин: стратегический маневр Лукашенко с беженцами загнал Польшу в угол

Белорусский президент Александр Лукашенко сумел переиграть власти Польши и поставить Варшаву в очень шаткое положение. Об этом заявил минский политолог Вадим Гигин.

Эксперт проанализировал обстановку на границе Белоруссии и Польши, где собрались тысячи беженцев, пытающихся попасть на территорию Евросоюза. Польская сторона отказывается пропускать мигрантов и применяет в их отношении силу.

Однако на фоне обострения ситуации Александр Лукашенко сумел совершить стратегический маневр. Минск начал оказывать гуманитарную помощь собравшимся на границе беженцам. Вадим Гигин отметил, что такой шаг обернулся для Польши неприятными последствиями, поскольку к устранению кризиса подключилось руководство ЕС, которое уже поставило Варшаву на место.

Политолог уверен, что проблемы поляков только начались, поскольку Белоруссия развернула на базе лагеря беженцев пункт правовой помощи.

«И я вам хочу сказать, что уже пошли обращения от мигрантов, которые не собираются спускать Польше с рук такого поведения. У этих беженцев очень продвинутое сознание, они не хотят это все так оставлять. Попав в Евросоюз, они заставят Польшу пожалеть», — отметил эксперт.

Следовательно, Лукашенко не просто переиграл руководство Польши, но и загнал его в угол, разрушив все планы по дискредитации Белоруссии, заключил политолог.

Как стало известно ранее, белорусские власти обеспечили беженцев пунктами обогрева для детей и женщин. Силовики республики установили в лагере мигрантов специальные палатки.