Арестович поделился ожиданиями Киева от нормандских переговоров без участия России

Главы МИД Украины, Германии и Франции на предстоящей встрече обсудят не только Донбасс, но и ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. Об этом сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Переговоры в «нормандском формате» состоятся без участия России, поэтому Киев, Берлин и Париж постараются выработать единую позицию по миграционному кризису, отметил украинский политик.

«А во-вторых, в отношении дальнейшей совместной стратегии в Нормандском и Минском форматах», — добавил он.

Встреча глав МИД состоится в Брюсселе на полях переговоров со странами «Восточного партнерства», заявила ранее представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Засс.

Недавно Арестович указал, что Польше специально создают проблемы, чтобы Североатлантический альянс начала поддерживать Варшаву, а не Киев, считает он.