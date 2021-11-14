Медведев в трех сетах обыграл Хуркача в первом матче на итогом турнире ATP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев с победы начал выступление на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев переиграл Хуберта Хуркача из Польши в упорном трехсетовом поединке в рамках итогового турнира ATP. Встреча в Турине завершилась победой лидера мужской сборной России по теннису со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Медведев 15 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 14 по 21 ноября. Участие в нем принимают восемь теннисистов, в том числе Медведев и его соотечественник Андрей Рублев. Спортсмены разделены на две группы, в которых проводят матчи по круговой системе.