Три сотрудника скорой помощи из ЕАО после отказа от прививки заболели COVID-19

Три сотрудника скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области после отказа вакцинироваться против коронавируса заболели.

Медики, подавшие заявления об увольнении, сдали положительный тест на COVID-19. Об этом написал региональный департамент здравоохранения в официальном аккаунте в Instagram.

«Семнадцать сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона Павла Копылова, до 15 ноября 80% медицинских сотрудников должны получить первую дозу прививки от COVID-19, а к 15 декабря уже завершить вакцинацию. Однако 1 ноября из-за нежелания вакцинироваться коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково захотел уволиться.

Позже, 6 ноября, в департаменте информационной политики губернатора и правительства региона заявили, что многие из них забрали заявления об увольнении, «но не все». Двое медиков перестали работать по «семейным обстоятельствам».