Игривость, общительность и агрессия оказались главными поведенческими чертами кошек

Ученые из Хельсинкского университета проанализировали личности кошек, чтобы определить их основные поведенческие черты, среди которых оказались игривость, общительность и агрессия.

Кошки считаются одним из самых распространенных видов домашних животных, однако в сравнении с собаками о поведении и личности кошек известно намного меньше. Для понимания их характера и улучшения благосостояния специалисты изучили данные более 4,3 тыс. особей, относящихся к 26 различным породам.

«Самой напуганной оказалась русская голубая, в то время как абиссинская была наименее робкой. Бенгальская порода была самой активной, в то время как персидская и экзотическая были самыми пассивными», — рассказал автор исследования Ханнес Лохи.

В результате исследователи установили ряд основных поведенческих черт у кошек, среди которых оказались игривость, трусость, агрессия по отношению к человеку, общительность по отношению к людям и кошкам, чрезмерный уход за собой и проблемы с мусорками. Последние два фактора при этом, скорее, являются не чертами личности как таковыми, а сигналом о предрасположенности питомца к стрессу.