Девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Девять депутатов оппозиционной парламентской фракции «Единое национальное движение» — объединенная оппозиция «Сила в единстве» объявили голодовку в поддержку экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, рассказал депутат Давид Киркитадзе.

По словам политика, они требуют перевести бывшего президента из тюремной больницы в гражданскую клинику. Соответствующим заявлением Киркитадзе поделился на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы, члены парламента Грузии <...> с сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. Голодовка продлится до того, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику», — подчеркнул он.

Саакашвили был задержан 1 октября в Грузии, куда он прибыл незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-глава государства изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, поскольку считает себя политическим заключенным. Позднее Минюст Грузии доставил политика в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из клиник для реабилитации.