Участие в предстоящих президентских выборах Сейфа аль-Ислама Каддафи дает гражданам Ливии шанс на достойное будущее, считает российский социолог, ученый Максим Шугалей.

Как отметил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), он лично знаком с Каддафи-младшим и считает его достойным кандидатом. В Ливии ученый и политик встречались три раза во время рабочих поездок Шугалея.

«Могу сказать, что наши взгляды на будущее этой страны во многом близки. Он достойный кандидат в президенты и появление его имени в списках для меня свидетельство того, что к самой процедуре выборов в Ливии, к легитимности власти возвращается народное доверие», — цитирует социолога Федеральное агентство новостей (ФАН).

Шугалей подчеркнул, что если Каддафи-младший займет пост президента страны, то в Ливии будут процветание и стабильность. Также он пожелал политику удачи и пообещал следить за развитием событий.

Ранее стало известно, что Каддафи-младший зарегистрировал свою кандидатуру на выборы президента Ливии. Они намечены на 24 декабря.