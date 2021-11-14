Сборная Хорватии победила Россию и стала участником ЧМ-2022

Хорватская национальная команда стала участником планетарного первенства в Катаре, переиграв Россию.

Победой хозяев с минимальным счетом закончилась игра Хорватия — Россия в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Единственный гол в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов. На 81-й минуте игры в Сплите он срезал мяч после передачи с фланга.

Благодаря победе сборная Хорватии напрямую вышла на чемпионат мира, который впервые в истории пройдет в Катаре. Российская национальная команда, занявшая второе место в группе B, будет бороться за путевку на планетарное первенство в стыковых матчах.