Диетолог Ирина Рыль рассказала о пользе облепихи для иммунитета

Облепиха содержит в себе множество витаминов и способствует укреплению организма. Об этом заявила врач-диетолог Ирина Рыль.

По словам медицинского специалиста, ягода богата витаминами А, В, С и E, а также каротиноидами и флавонидами, которые полезны для иммунной защиты. При этом растение обладает противовоспалительным и заживляющим действием. Так, облепиховое масло помогает восстанавливаться после заболеваний кожи и геморроя, отметила эксперт.

«Ягоды облепихи запускают выработку серотонина (гормона удовольствия), снижают свертываемость крови», — добавила Рыль в беседе с РИА Новости.

При этом облепиха может и негативно повлиять на организм — она вызывает аллергическую реакцию. Поэтому ягоду следует принимать с осторожностью в небольших количествах.

Подробное описание свойств облепихи было приведено в исследовании, опубликованном на сайте Национальной библиотеки медицины США. Масло ягод облепихи может быть полезным средством для снижения уровня «плохого» холестерина.