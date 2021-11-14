Экономист Гончаров: Украину ждет «новое дно» из-за энергетического кризиса

Украину ожидает «новое дно» из-за энергетического кризиса, ударившего по потребителям, заявил директор Института развития экономики страны Александр Гончаров.

Проблемы связаны как с резким сокращением поставок газа из стран Европы, так и с нехваткой угля для украинских теплоэлектростанций (ТЭС). В ноябре текущего года на складах страны осталось порядка 540 тысяч тонн угля. При этом плановая норма — 3 млн тонн.

«Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса», — пояснил эксперт в статье для издания «Главред».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отметил, что киевским властям необходимо предпринять срочные меры для выхода из энергокризиса. Для того чтобы справиться с проблемами, нужно реализовать три шага, в том числе провести ревизию атомного хозяйства.