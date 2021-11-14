Мясников заявил, что атеросклероз способен развиться при любом уровне холестерина

Атеросклероз может возникнуть при любом уровне холестерина в крови, однако опасаться этого не следует, заявил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Болезнь может образоваться и при нормальном уровне холестерина. Именно поэтому очень важно постоянно следить за его количеством в организме.

«Холестерин необходим нам жизненно, все наши гормоны, и половые гормоны — эстроген, тестостерон в том числе. Без холестерина мы умрем, поэтому он вырабатывается нашей печенью. Но сосудистая стенка — это нежный орган, который очень легко поранить», — объяснил медик в рамках своей авторской программы на телеканале «Россия-1».

По словам Мясникова, сужение сосудов до 50% — это неопасно. А вот попытки почистить сосуды, наоборот, могут значительно навредить здоровью. Например, наиболее распространенной причиной всех острых токсических поражений печени становятся травяные средства, резюмировал специалист.