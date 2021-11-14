Советник главы офиса Зеленского сравнил миграционный кризис с атакой на Украину

Главной целью «операции» с мигрантами на польско-белорусской границе является Украина, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

По его словам, белорусские силовики «атакуют границу мигрантами», чтобы переключить НАТО на проблемы Польши. При таких обстоятельствах Североатлантический альянс не сможет оказывать поддержку Киеву, считает Арестович.

«С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина», — сказал представитель офиса Владимира Зеленского.

Также он предположил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии будет только усиливаться.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал западные страны не перекладывать ответственность за ситуацию с мигрантами на Москву. Российская сторона не имеет никакого отношения к произошедшему, подчеркнул глава государства.