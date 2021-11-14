Историк Третьего Рейха объяснил, почему немцы любят списывать на погоду поражение под Москвой

В Германии не оставляют попыток переписать историю Второй мировой войны. На этот раз вольной трактовкой событий 80-летней давности отличился журналист немецкой газеты Die Welt Флориан Штарк, опубликовавший статью с интригующим названием: «Пока танки Гитлера штурмовали Москву, Сталин дал шумный пир».

По мнению автора, в октябре 1941 года Иосиф Сталин едва не потерял контроль над столицей и смог устоять только благодаря плохой погоде, из-за которой армия Гитлера не смогла своевременно получать боеприпасы и продовольствие.

Историк Третьего Рейха, писатель и публицист Константин Залесский в разговоре с «Политикой Сегодня» объяснил популярность такой версии на Западе: она позволяет умалить значение победы советских солдат.

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Версия немецкого журналиста

Штарк утверждает, что в октябре 1941 года — то есть в самый разгар наступления вермахта — Сталин устроил в Москве «пирушку» в честь двух западных магнатов: британского лорда Бивербрука и американского посланника Аверелла Гарримана.

Гостей потчевали любимыми блюдами Верховного главнокомандующего: икрой, дичью, жареными поросятами и мороженым. Также к столу подавали коньяк, водку и вино. Всего было насчитано (правда, кем — неизвестно) 32 тоста, причем большая часть — за скорую победу Советского Союза над гитлеровской Германией.

По воспоминаниям Бивербрука, Сталин непрерывно пил из маленькой рюмки, успевая при этом поддразнивать председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина вопросами про любовницу. После застолья в кремлевском кинотеатре показывали фильмы.

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

Впрочем, продолжает Штарк, столичное празднество имело важное значение. Ведь заморские гости вели с руководством страны переговоры о поставках материалов из США.

Тем временем немецкая армия развернула наступление на Москву: танки достигли незащищенного Орла, который находился всего лишь в 200 километрах от столицы СССР. Адольф Гитлер поставил цель — «нанести сокрушительный удар по советским армиям до наступления зимней погоды».

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«Сталин чуть не потерял контроль над столицей. Не перед немецким вермахтом, до которого оставалось всего два-три дня, а перед своим собственным, насмерть перепуганным народом», — приводит Die Welt слова британского историка Ричарда Овери.

По описанию Die Welt, в параде 7 ноября на Красной площади участвовали запуганные москвичи, которых заставили оборонять город.

«А между тем москвичей заставили вступить в военизированные рабочие бригады и послали на строительство оборонительных сооружений под Москвой», — пишет Штарк.

wikipedia.org / Общественное достояние

Однако немцы «так и не пришли в Москву», охваченную «хаосом». Виной тому — нехватка материалов, топлива и боеприпасов. В пути их на несколько недель задержала непогода — сильные дожди превратили грунтовые дороги в грязевые реки глубиной в метр.

Позиция историка

Историк Константин Залесский допустил, что Сталин действительно давал банкет для дипломатического корпуса, однако не исключил, что мероприятие могло проводиться и в другие дни. А вот версия о плохих погодных условиях — не нова. По словам эксперта, немецкие генералы выдвинули ее еще в конце 1941 года, чтобы найти хоть какое-то объяснение своему поражению в битве под Москвой.

«Так называемые "генерал Мороз", "генерал Грязь" и так далее... Этой версии даже больше лет, чем Дню Победы — на целых три или четыре года. Эта версия очень популярна и всегда будет такой, потому она позволяет умалить значение победы советского народа», — объяснил историк.

ФБА «Экономика сегодня» /

С другой стороны, такая трактовка истории содержит в себе толику правды, констатировал Залесский. Ведь все, что перечислено — дожди, завязшая в грязи немецкая техника, остановившиеся подвозы, плохая логистика, нехватка боеприпасов — происходило на самом деле. Более того, распутица повлияла и на здоровье немецкого солдата, его утомляемость.

«Очень удобно именно эту версию сделать главной. Но было еще очень большое количество причин, почему наши войска отбили наступление под Москвой, а потом перешли в контрнаступление. Если бы была великолепная погода и не было дождей вообще, то потери наших войск были бы больше, но, скорее всего, Москву опять-таки не сдали. А вот если бы не было сопротивления, а погода была бы еще хуже, то немцы бы в Москву вошли совершенно спокойно», — резюмировал эксперт.

Мнение сенаторов

В беседе с РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связал поражение нацистской Германии с непобедимостью СССР, на защиту которого поднялся весь народ.

«Мягко говоря, смешно, потому что говорить, что проиграли из-за того, что там были дожди, снег, плохие дороги. Все воевали в равных условиях — советские солдаты и солдаты вермахта. Что тогда они могут сказать о поражении под Сталинградом, на Курской дуге, о взятии Берлина? Там тоже что-то мешало?» — возмутился Джабаров.

Википедия / Ilya Kopalin (director) - https://archive.org/details/MoscowStrikesBack

Такого же мнения придерживается сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, СССР выиграл битву под Москвой в результате массового героизма. А с непогодой и холодом столкнулись обе армии — как советская, так и германская.

«Героизм наших воинов, героизм Советской армии в расчет не берется? В расчет [в данной статье] берется только погода и не более того… Конечно, это какая-то возможность для тех, кто пытается повысить героизм немецкой армии, объяснить все за счет погодных условий», — посетовал Цеков.

Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Сражения велись на севере — вдоль Волги от Калязина и Ржева, на западе — по железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, а также на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту, в результате отбросив фашистов на 150–300 км от столицы. Немцы потерпели тяжелейшее поражение и впервые с сентября 1939-го отступили.