Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Поклонская высмеяла украинского депутата Гончаренко за угрозы заключить ее под стражу

Политика
Поклонская высмеяла украинского депутата Гончаренко за угрозы заключить ее под стражу

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская иронично ответила на заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, пригрозившего «упаковать» ее в СИЗО.

Дипломат высмеяла украинского парламентария и в шутку предложила людям равняться на него. По словам Поклонской, все должны любить свою Родину так, как это делает Гончаренко.

«Смотрю я на Алексея (депутата ВРУ) и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!» — написала она в Telegram.

Поклонская отметила, что украинские политики затаили обиду из-за ее честной работы. Она уточнила, что кому-то из них помешала украсть бюджетные деньги или получить землю в неположенном месте.

Ранее Гончаренко в обращении к Поклонской пообещал, что в Кабо-Верде приедут украинские правоохранители и заключат ее под стражу в киевском СИЗО.

#россия #украина #поклонская #гончаренко