Поклонская высмеяла украинского депутата Гончаренко за угрозы заключить ее под стражу

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская иронично ответила на заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, пригрозившего «упаковать» ее в СИЗО.

Дипломат высмеяла украинского парламентария и в шутку предложила людям равняться на него. По словам Поклонской, все должны любить свою Родину так, как это делает Гончаренко.

«Смотрю я на Алексея (депутата ВРУ) и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!» — написала она в Telegram.

Поклонская отметила, что украинские политики затаили обиду из-за ее честной работы. Она уточнила, что кому-то из них помешала украсть бюджетные деньги или получить землю в неположенном месте.

Ранее Гончаренко в обращении к Поклонской пообещал, что в Кабо-Верде приедут украинские правоохранители и заключат ее под стражу в киевском СИЗО.