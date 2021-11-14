Журналисты Sohu усомнились в желании Японии наладить диалог с Россией

Россия не повелась на трюк нового Правительства Японии о Курильских островах и мирном договоре, пишут журналисты китайского издания Sohu.

Как отметили авторы статьи, между Москвой и Токио остается много противоречий, большинство из которых завязаны на вопросе принадлежности Курильских островов, которых в Японии называют «северными территориями». Недавно в Японии сменилось правительство, которое попыталось перехитрить Москву в курильском вопросе, но ничего не вышло. В свете предыдущих ультимативных заявлений и угроз японских политиков подобные предложения о налаживании дружбы являются неожиданными, считают авторы Sohu

Россия не приняла слова Японии за чистую монету, ведь на самом деле Токио готовится значительно увеличить оборонный бюджет и укрепить свои военно-морские силы.

«Военные расходы Японии в последние годы росли сумасшедшими темпами», — цитирует китайских журналистов издание «ПолитРоссия».

На фоне этой новости невозможно поверить в искренние намерения Японии решить вопрос с Курилами мирным путем, заключили авторы материала.

Ранее в МИД Японии заявили, что намерены решить вопрос о принадлежности четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — и заключить мирный договор с Россией. В ведомстве подчеркнули, что работа по решению вопроса будет проводиться «на основании ранее заключенных совместных договоренностей».