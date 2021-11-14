Никита Джигурда указал на страх американских демократов перед фильмом «16-й»

Представители американской Демократической партии испугались кинокартины «16-й», уверен актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Артист поделился мнением о фильме петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Авторы киноленты использовали жанр сатиры. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Джигурда указал на страх США перед подобными фильмами, которые показывают двуличие американской системы.

«Естественно, правители Америки, в данном случае демократы, боятся этого фильма как огня и сделают все, чтобы в США этот фильм увидели как можно меньше граждан, потому что он в юмористической форме в пух и прах разбивает преимущество американской системы ценностей», — добавил актер.

Ранее актриса Манана Гогитидзе, сыгравшая в картине бухгалтершу, поделилась мнением о главной идее фильма. Артистка подчеркнула, что он учит зрителя относиться ко всем жизненным событиям с юмором.