Сотни мертвых мальков всплыли на поверхность Дудергофского канала в Петербурге

Жители Красносельского района сообщили о большом количестве мертвых мальков в Дудергофском канале. Причиной массовой гибели рыб стал выброс неизвестного пенящегося вещества в реку Дудергофка.

Очевидцы опубликовали в Сети видеозапись, на которой видны всплывшие на поверхность воды мальки. На набережную канала прибыли специалисты мобильной экологической дежурной службы (МЭДС).

Информация о случившемся была передана в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, сотрудникам которого предстоит выяснить, где находится источник загрязнения реки.