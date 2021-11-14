Сборная России по хоккею одержала крупную победу на Чехией в третьем матче Кубка Карьяла

Хоккеисты сборной России выиграли чехов в заключительном матче на Кубке Карьяла в Хельсинки.

Крупной победой номинальных гостей закончился поединок Кубка Карьяла Чехия — Россия. Встреча, проходившая на стадионе «Хартвалл-Арена», завершилась со счетом 5:2. В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Артем Галимов, Александр Елесин, Никита Тертышный, а также Дмитрий Воронков, дважды поразивший ворота соперника. У чешской национальной команды отличились Матей Странски и Давид Каше.

Благодаря победе сборная России набрала три очка и заняла третье место на Кубке Карьяла. Чешская национальная команда осталась на четвертой строчке. Заключительный этап Еврохоккейтура пройдет в Москве с 16 по 19 декабря.