Первая супруга Коклюшкина призналась, что он остался для нее «самым-самым»

Бывшая жена сатирика Виктора Коклюшкина Любовь Сэпп тепло высказалась о покойном писателе на церемонии прощания с ним.

Первая жена писателя Любовь Сэпп прокомментировала утрату в беседе с журналистами. Женщина рассказала про их большие планы, которым не суждено было сбыться, а также о своих чувствах к бывшему супругу.

«В последнее время был очень слаб. У нас были большие планы, у него пятеро внуков, дочь, планы были грандиозные. Он хорошо себя чувствовал, уверенным всегда был в себе. Он очень любил внуков, дочь, мы тепло общались. Он для меня остался все равно самым-самым. Очень хорошо к нему отношусь, близкие отношения были, очень сожалею, что его не стало», — рассказала о своих чувствах Сэпп.

Экс-супруга сатирика отметила, что в больницу писателя положила их общая дочь Эльга. Женщина призналась, что интуиция у их наследницы развита «необыкновенно». Однако это действие не спасло сценариста от смерти. Последним воспоминанием Сэпп стал летний приезд Коклюшкина. По словам бывшей супруги, драматург всегда любил мгновения встречи и радовал близких подарками.

Известный российский сценарист, драматург и юморист-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в 75-летнем возрасте от острой сердечной недостаточности. Траурная церемония прощания прошла в Центральном доме литераторов в Москве.