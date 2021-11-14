Глава МИД Белоруссии Макей указал ЕС на бесперспективность новых санкций против Минска

Ограничительные меры Брюсселя против Белоруссии являются бесперспективными. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей в ходе разговора с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Дипломаты обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. Макей подтвердил заинтересованность Минска в скорейшем урегулировании ситуации с беженцами. Также глава МИД назвал бесперспективными санкции Брюсселя в отношении Белоруссии.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии оценил обстановку в лагере мигрантов, отметив что ситуация остается непростой. Рядом с границей продолжаются находиться около двух тысяч человек из разных стран, отметил представитель ведомства Игорь Буткевич.